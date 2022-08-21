«الزراعة»: مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة

قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية حققت الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بل ويتم تصدير الفائض، وعلى أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، موضحًا أن قواعد البيانات كانت من أهم المشاكل التي تواجه الثروة الداجنة وتم بالتغلب عليها، إذ أن وجود قاعدة بيانات تساهم في اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور».

نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء قبل 2014 كانت أقل من 40%

وأضاف «سليمان»، أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء قبل 2014 كانت أقل من 40%، كما أنه كان يتم استيراد الدواجن المجمدة بطرق عشوائية، اليوم وبوجود قاعدة بيانات يتم استيراد حسب الحاجة فقط، فضلًا عن أنه حتى منتصف 2017 كانت التراخيص للعمل في الثروة الداجنة لا يتجاوز 1500 ترخيص، اليوم وصل عددها تحت مظلة الدولة ووزارة الزراعة 90 ألف ترخيص، كما أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وصلت إلى 60%.

إحياء المشروع القومي للبتلو بدأ في منتصف 2017

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إحياء المشروع القومي للبتلو بدأ في منتصف 2017، وخصص له 100 مليون جنيه، كما أن الهدف الرئيسي للمشروع هو منع ذبح حيوان أقل من 100 كجم، بحيث يمنع ذبح الحيوان قبل أن يصل وزنه إلى 400 كجم، وهو ما يحافظ على رؤوس الماشية، كما عقدت وزارة الزراعة ضمن المشروع بروتكولات لتوفير عجول مستوردة سريعة النمو، ومن ثم تكون فترة التسمين والتربية قصيرة الأجل.