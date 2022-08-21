شيرين عبد الوهاب تقبل يد طبيبها على مسرح قرطاج: أعادني للحياة من جديد

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان قرطاج للغناء في حضور جماهيري غفير، في ختام فعاليات الدورة الخاصة لعام 2022.

شيرين تشكر السفير المصري بتونس

خلال الحفل قامت شيرين بتقديم الشكر لأكثر من شخص ساعدها للغناء فى تونس من بينهم السفير المصري الذي أكدت أنه كان سبب تواجدها فى مهرجان قرطاج.

شيرين تقبل يد عبد المقصود

وطلبت شيرين من طبيبها نبيل عبد المقصود الظهور للجمهور لكي تشكره على إعادتها للحياة من جديد وقامت بتقبيل يده أمام الجميع.

وقدمت الفنانة شيرين شكرا للسفيرة الثقافة التونسية على تواجدها في الحفل طالبة منها الاستمتاع معها بالحفل.

شيرين تشكر الجمهور التونسي

وقدمت شكرا خاصا للجمهور التونسي والعربي وأنهم سبب رئيسي فى عودتها للحياة مؤكدة على لن تغيب مرة اخرى عن الغناء مهما كانت الاسباب.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة من أهم وأشهر اغنياتها منها أنا كتير وعلى بالي وآه يا ليل وكلها غيرانة.

كانت شيرين عبد الوهاب قد نشرت قبل الحفل صورة لها في تونس مع السفير التونسي وحرمه والفنان صابر الرباعي، وعلقت على الصورة قائلة: «فخورة كل الفخر إني هقابل الجمهور التونسي بكره في ختام مهرجان قرطاج الدولي، وإن شاء الله انتظروا أحلى حفلة، ومبسوطة إني قابلت النهاردة سيادة السفير المصري في تونس وحرمه، وصابر الرباعي وحرمه والدكتور نبيل عبد المقصود».