القوات الصومالية تنهي هجوم «الشباب» الإرهابية على فندق بـ«مقديشو»

أعلنت مصادر أمنية، إنهاء القوات الصومالية هجوم حركة «الشباب» الإرهابية، على فندق في العاصمة «مقديشو»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«البرلمان العربي» يدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم لحكومة الصومال

وفي وقت سابق، أدان رئيس «البرلمان العربي»، عادل بن عبد الرحمن العسومي، الهجوم الإرهابي، داعيا المجتمع الدولي لتقديم كل الدعم اللازم للحكومة ولقوات الأمن في قتالها ضد «الشباب»الإرهابية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية.

وأكد العسومي، على دعم «البرلمان»، لجمهورية الصومال الفيدرالية في حربها ضد الإرهاب وتضامنه معها في كل ما تتخذه لحماية أراضيها.