ارتفاع عدد قتلى الهجوم على فندق في الصومال لـ30 شخصا

أفاد مسؤول أمني، بارتفاع عدد قتلى الهجوم على فندق بالعاصمة الصومالية مقديشيو إلى 30 شخصًا، وفقًا لما ذكرت قناة العربية.

ومساء أمس الجمعة، اقتحم مهاجمون فندق حياة بالعاصمة الصومالية مقديشيو بسيارتين ملغومتين، قبل أن يطلقوا النيران بأسلحتهم.

وبحسب وكالة أنباء رويترز، قال ضابط مخابرات، اليوم، إن 12 شخصًا على الأقل قتلوا في العاصمة الصومالية مقديشيو بعد أن هاجم متشددون مرتبطون بتنظيم القاعدة فندقًا واحتجزوا رهائن كانت السلطات تكافح لإطلاق سراحهم بعد نحو 20 ساعة.

وشق المهاجمون طريقهم إلى فندق الحياة مساء الجمعة بسيارتين مفخختين قبل أن يطلقوا النار، وأعلن متمردو حركة الشباب الصومالية مسؤوليتهم عن الهجوم.

وقال ضابط مخابرات لوكالة رويترز: «تأكدنا حتى الآن من مقتل 12 شخصا معظمهم من المدنيين».

وأضاف الضابط، أن المسلحين كانوا يحتجزون عددا غير معروف من الرهائن في الطابق الثاني من المنشأة، ما منع السلطات من استخدام الأسلحة الثقيلة.

وقال إنهم أخرجوا السلالم من أجل زيادة صعوبة الوصول إلى طوابق معينة.

وتسببت الانفجارات في تصاعد أعمدة الدخان على تقاطع الطرق المزدحم مساء الجمعة، ولا يزال صوت إطلاق النار يتصاعد في أنحاء العاصمة اليوم السبت.

القتال دمر أجزاء كبيرة من الفندق

وقال شهود عيان، إن أصوات انفجارات تخللت الليل بينما حاولت القوات الحكومية انتزاع السيطرة على الفندق من أيدي المسلحين، وأضافوا أن القتال دمر أجزاء كبيرة من الفندق.

حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن الحادث

وكان هجوم الجمعة، أول هجوم كبير منذ تولي الرئيس حسن شيخ محمود السلطة في مايو.

وأعلنت جماعة الشباب المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم، وفقا لترجمة أعدتها مجموعة سايت انتليجنس التي تراقب بيانات الجماعة الجهادية.