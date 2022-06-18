مقتل 60 عنصرا من حركة الشباب الصومالية

شهدت عدد من الدول الإفريقية، عدة أحداث، كان أبرزها، مقتل 60 عنصرا من حركة «الشباب» الإرهابية، في ولاية «جلمدج»، على أيدى قوات الأمن في البلاد، فيما شهدت الحدود بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، توتر بين الجانبين ما أسفر عن مقتل جندي كونغولي.

تمكنت قوات الأمن في الصومال من قتل 60 عنصرا من حركة «الشباب» الإرهابية، في ولاية «جلمدج» بمنطقة بحدو. وتقع الولاية في وسط البلاد، وأشار وزير إعلام الولاية أحمد فلجلي، إلى أن الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة.

الرئيس الصومالي يشيد أهالي «بحدو» على تضحياتهم

وأشاد رئيس البلاد، حسن شيخ محمود، بأهالي «بحدو» على تضحياتهم وتفانيهم في الدفاع عن أنفسهم ضد هجوم عناصر «الشباب» الإرهابية الذين شنوا هجوما شرسا على البلدة صباح أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي وقت سابق، تصدى الجيش الوطني الصومالي، لهجوم إرهابي مخطط لعناصر من حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» ضد منطقة متبان بإقليم هيران، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا».

إطلاق نار على حاجز حدودي بين الكونغو الديمقراطية ورواند يسفر عن مقتل جندي

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، الواقعة وسط القارة الإفريقية، قُتل جندي كونغولي وأُصيب شرطيان روانديان ومدنيون، أمس الجمعة، جراء تبادل لإطلاق نار على حاجز حدودي في «جوما» بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا في إطار توتر متصاعد بين الدولتين الإفريقيتين.

وفي نيجيريا، الواقعة في غربي القارة السمراء، أقامت البلاد، جنازة رسمية لـ22 شخصا قتلهم مسلحون في هجوم على كنيسة «سانت فرنسيس» الكاثوليكية في ولاية أوندو الواقعة جنوب غربي البلاد.

من جانبه، قال حاكم «أوندو»، روتيمي أكيريدولو، إلى الفشل في الدفاع عن الضحايا، فيثما حث مسؤولو الكنيسة، سلطات البلاد على اتخاذ تحرك عاجل لتجنب وقوع مآس مشابهة في المستقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.