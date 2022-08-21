مصرع 36 شخصا وإصابة 145 في فيضانات بباكستان

لقي 36 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 145 آخرون في فيضانات عارمة ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة وحوادث المرتبطة بالأمطار خلال الـ24 ساعة الماضية في باكستان، وقالت «الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث» مساء أمس السبت، في تقرير، إن ما لا يقل عن 7 أطفال و5 نساء كانوا من بين الضحايا.

وأشارت «هيئة إدارة الكوارث»، إلى إن «مقاطعة السند» الواقعة جنوبي باكستان كانت المنطقة الأكثر تضررا، موضحة أن 18 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 128 آخرون، فيما احتلت «خيبر بختونخوا» شمال غربي البلادـ، المرتبة الثانية، «11 وفاة»، ومقاطعة البنجاب شرقي البلاد «7 وفيات».

27870 منزلا تعرض للدمار

وأوضحت الهيئة الباكستانية، أن 27870 منزلا تعرضت للدمار «10860 كامل» و«17010 جزئي».

وتابعت «هيئة إدارة الكوارث» قائلة ، إن حصيلة الوفيات جراء الأمطار الموسمية منذ منتصف يونيو الماضي بلغت 728 شخصا بينهم 156 امرأة و263 طفلا، إلى جانب إصابة 1291 آخرين، مشيرة تدمير 116771 منزلا و129 جسرا و50 متجرا.

وفي وقت سابق، لقى 13 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون في عدد من حوادث انهيار الأسقف المرتبطة بالأمطار في «مقاطعة السند» جنوبي باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، أوضحت «الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث»، أن 692 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 1146 آخرون في حوادث مرتبطة بالأمطار منذ بدء هطول الأمطار الموسمية في منتصف يونيو الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

صعوبة عمليات الإنقاذ بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة

وقالت وسائل إعلام محلية، إن 5 أشخاص، بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم في قرية بالضواحي في منطقة «خيربور» على إثر تحطم سقف منزلهم بسبب الهطول المستمر للأمطار، مشيرة إلى وفاة 8 آخرين وإصابة 5 أشخاص بجروح في حوادث منفصلة متعلقة انهيار أسقف في «لاركانا» بـ«السند» السند بسبب الأمطار الغزيرة.

بدوره، أشارت السلطات الباكستانية، إلى أن عمليات الإنقاذ صعبة للغاية بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

مصرع 12 شخصًا نتيجة الأمطار الغزيرة في «بلوشستان»

وفي سياق متصل، أعلن مسؤولون باكستانوين، مصرع 12 شخصًا نتيجة الدمار الناجم عن الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في «مقاطعة بلوشستان»

وأمر قائد الجيش الباكستاني، العماد قمر جاويد باجوا، رئيس القيادة الجنوبية الفريق آصف غفور، بمساعدة حكومة الإقليم في عمليات الإنقاذ والإغاثة، وفقا لما ذكرته صحيفة «دون» الباكستانية.