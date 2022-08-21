أهم تصريحات عمر خيرت على الهواء.. من خيال مدينة العلمين إلى الفن الصادق

بعد نجاح حفل الموسيقار عمر خيرت، في مدينة العلمين الجديدة، حل ضيفا على مداخلة هتافية لبرنامج «التاسعة» المذاع على التليفزيون المصري، ليعلن أنه لم يتوقع أن تكون المدينة بهذا الجمال الذي وصل إلى حد الخيال.

أهم تصريحات عمر خيرت

- الحياة في العلمين الجديدة في منتهى الجمال، المباني فيها فن ورقي.

- حفلة ساعة الغروب في العلمين معملتهاش قبل كده في حياتي، وكانت بسيطة جدا

- الموسيقى بتتكلم والناس وقتها بتحب بعض ودي من مميزات مصر

- أنا بشتغل للموسيقى وأحبها واستغل موهبتي ومن ساعة ما ابتديت وأنا سعيد بكل التطورات اللي حصلت.

- أكتر مقطوعة بتطلب هي فيلم قضية عم أحمد، ثم ليلة القبض على فاطمة، وخلي بالك من عقلك.

- الراب في مصر تقليد حرفي للموسيقى الغربية.

- أخشى على الموسيقى المصرية من الفناء وأخاف إنها متبقاش موجودة.

- لو مفيش ناس بتشتغل بالتوازي مع الأشكال الموسيقية الجديدة زي المهرجانات والراب هتروح لكن ده عمره ما هيحصل لأننا عندنا خزين من التراث الفني.

أعمال عمرها 40 سنة بتتطلب للشغل

- في أعمال فنية قدمتها منذ 40 سنة، ولا زال الجمهور يطلبها.

- مفيش حاجة اسمها الناس عاوزه كده، واللي بيروح لهم عامل كده.

- الفن موجود وغير الجيد موجود ولا يصح إلا الصحيح.

- مينفعش حد عاوز يفن (يقدم فن)، لكن اللي بيستمر هو الشيء الجيد، والعملة غير الجيدة بتطرد.

- الاستمرار بيكون للحاجة الجميلة وده اللي عيشنا عليه في الفن بمصر.

- الفن الصادق لازم يعيش، وأي حاجة فيها صدق لازم تعيش.

- مدرستي الحكومية كان فيها غرفة للموسيقى وفرقة موسيقية ومدرسَيْن لمادة التربية الموسيقية.

- قبلت في المدرسة بسبب موهبتي الوسيقية وكنت أتعلم أيضا في الكونسرفتوار.

- تفوقي الموسيقي جعلني ألتحق بالأورمان النموذجية الثانوية.

- احنا كترنا جدا كعدد سكان ومحتاجين حاجات كتير جدا عشان نرجع للفكر ده.