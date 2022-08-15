أسعار دخول مهرجان محكى القلعة لحضور حفل عمر خيرت ونوال الزغبي

انطلقت أمس الأحد فعاليات مهرجان محكى القلعة 2022 المقام في قلعة صلاح الدين والذي يضم العديد من الأمسيات والحفلات الغنائية وذلك في دورته الـ30 التي ستستمر حتى نهاية الشهر الجاري وتحديدًا يوم 31 أغسطس.

سعر تذاكر محكى القلعة

وتنظم دار الأوبرا المصرية فعاليات مهرجان محكى القلعة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، الذي يفتح أبوابه أمام الجمهور من الساعة الرابعة عصرًا لحضور حفلات المهرجان بسعر تذكرة قيمتها 20 جنيهًا فقط للحفلة، إذ إن الحجز سيكون متاحًا على بوابة القلعة.

ووفرت اللجنة المنظمة لمهرجان محكى القلعة 2022 سيارات لنقل الجمهور إلى مكان الحفلات داخل القلعة وإعادتهم بعد انتهاء الحفلات، على أن تبدأ جميع الحفلات في الثامنة مساء.

نوال الزغبي للمرة الأولى بمحكى القلعة

ووفق مسؤولوا ومنظموا الأمسيات، فإن المسرح يستوعب قرابة 5 آلاف متفرج للاستمتاع بالعروض الغنائية التي تزيد على 16 حفلا من بين نجوم محكى القلعة، كالفنان هاني شاكر وعلي الحجار ومحمد الحلو وهشام عباس، فضلاً عن مشاركة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والفنان مصطفى حجاج، لأول مرة بالمحكى.

ويختتم مهرجان محكى القلعة فعالياته بحفل كبير للفنان عمر خيرت في الثامنة مساءً وتأتي مشاركته للمرة الثانية في المحكى بقلعة صلاح الدين.

مواعيد حفلات مهرجان محكى القلعة 2022

فقرات متنوعة يقدمها محكى القلعة هذا العام بعضها لنجوم وفرق داخل مصر وخارجها:

الاثنين 15 أغسطس

أوركسترا النور والأمل 8 مساءً وفريق مسار إجباري الساعة 10 مساء.

الثلاثاء 16 أغسطس

فرقة كايرو ستبس الساعة 8 مساءً وحفل الفنان هشام عباس وفرقته.

الأربعاء 16 أغسطس

كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب + أمسية أردنية للفنانة زين عوض بقيادة الفنان صخر حتر وحفل الفنان هاني شاكر وفرقته.

الخميس 18 أغسطس

أطفال كلاسيك (20 دقيقة) + صوليست فرقة أوبرا القاهرة أجمل الأغاني العالمية، وحفل الفنان علي الحجار وفرقته.

الجمعة 19 أغسطس

حفل الفنانة حنان ماضي وفرقتها + فرقة دولية، وحفل فريق وسط البلد.

السبت 20 أغسطس

فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، وحفل الفنان أحمد جمال وفرقته.

الأحد 21 أغسطس

حفل الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، وحفل الفنانة فايا يونان وفرقتها.

الاثنين 22 أغسطس

حفل بغدادي بيج باند، وحفل الفنانة نوال الزغبي وفرقتها.

الثلاثاء 23 أغسطس

مجموعة نجوم الأوبرا للموسيقى العربية، وحفل الفنانة ريهام عبد الحكيم.

الأربعاء 24 أغسطس

حفل فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، وحفل الفنانة تايا قسيس وفرقتها.

الخميس 25 أغسطس

حفل لفريق بلاك تيما، وحفل الفنان مصطفى حجاج وفرقته.

الجمعة 26 أغسطس

حفل فرقة مواويل (سيد إمام، عبد الرحمن بلالة + فرقة دولية، وحفل الشيخ ياسين التهامي وفرقته).

السبت 27 أغسطس

حفل الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، وحفل عائلة طرقان.

الأحد 28 أغسطس

حفل فريق سبيد أوف هارتس – شرف عليان، وحفل الفنانة لينا شماميان وفرقتها.

الاثنين 29 أغسطس

حفل مجموعة التشيللو state of harmony، وحفل الفنانة دينا الوديدي وفرقتها.

الثلاثاء 30 أغسطس

حفل الفنانة نوران أبوطالب وفرقتها، وحفل الفنان محمد محسن وفرقته.

الأربعاء 31 أغسطس

حفل الفنان عمر خيرت.