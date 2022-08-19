عمر خيرت يعزف أشهر المقطوعات أمام جمهوره بـ العلمين الجديدة

أحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت، اليوم، حفلا موسيقيا كبيرا في مدينة العلمين بحضور جماهيري طاغٍ من المصريين والعرب.

عمر خيرت في حفل كامل العدد

وقدم خيرت، خلال الحفل، لجمهوره العديد من المقطوعات الموسيقية التي يعشقها الجمهور ومنها: هي دي الحياة، وفي هويد الليل، ورابسودية عربية، وفيها حاجة حلوة، وامتى الزمان يسمح يا جميل، وأندلسية، وإعدام ميت، والخواجة عبدالقادر، وجيران الهنا، والنوم في العسل، وصابر يا عم صابر، ومافيا، وعارفة، وعم أحمد، والبخيل وأنا، و100 سنة سينما، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.

سعر تذكرة عمر خيرت في القلعة 20 جنيها

ووصل سعر تذكرة حفل عمر خيرت في مهرجان محكى القلعة، بقلعة صلاح الدين إلى 20 جنيها.

ووفق مسؤولي ومنظمي الأمسيات، فإن المسرح يستوعب قرابة 5 آلاف متفرج للاستمتاع بالعروض الغنائية التي تزيد على 16 حفلا من بين نجوم محكى القلعة، كالفنان هاني شاكر وعلي الحجار ومحمد الحلو وهشام عباس، فضلاً عن مشاركة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، والفنان مصطفى حجاج، لأول مرة بالمحكى.