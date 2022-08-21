3 محافظات يمنية تتعرض لصواعق رعدية.. والنتيجة: مصرع 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين

تعرضت 3 محافظات يمنية، مساء أمس السبت، لصواعق رعدية، ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين، وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة «حجة» شمال غربي البلاد، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن صواعق رعدية ضربت مديرية «قفل شمر» في المحافظة وأسفرت عن وفاة 5 بينهم 3 أشقاء، وإصابة 6 آخرين.

وفاة 77 شخصا على الأقل بينهم أطفال منذ منتصف يوليو الماضي

ويشهد اليمن، أمطاراً غزيرة رعدية وسيولاً جارفة، أدت إلى وفاة 77 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، في عدة محافظات يمنية، منذ منتصف يوليو الماضي.

وأشار المصدر اليمني، إلى مصرع شخصين وإصابة آخر على إثر تعرضهم إلى صواعق رعدية في «مبين» و«كعيدنة» شمال حجة، فيما أصيب شاب في «الشاهل».

وفي سياق متصل، أشار مصدر أمني، للوكالة الروسية، إلى مصرع شخصا جراء تعرضه لصاعقة في مديرية «همدان» شمال غربي «صنعاء»، مشيرا إلى إصابة 5 آخرون بصواعق مماثلة في مديرية «حوث» شمال غربي العاصمة اليمنية.

وأمس الأول الجمعة، وزع مركز «الملك سلمان للإغاثة»، مساعدات عاجلة للمتضررين من السيول في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة شرقي البلاد، وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن المساعدات، شملت توزيع 50 خيمة و 50 حقيبة إيوائية، استفاد منها 300 فرد.