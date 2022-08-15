رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مكتب الشؤون الإنسانية: سلسلة إمدادات الغذاء إلى اليمن هشة للغاية

كتب:

رؤى ممدوح
05:13 م | الإثنين 15 أغسطس 2022
الأوضاع في اليمن

الأوضاع في اليمن

قال مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم الاثنين، إنّ سلسلة إمدادات الغذاء إلى البلاد هشة للغاية، وأكد المبعوث الدولي لليمن، أنّه يجب أن تؤدي الهدنة لتكثيف الجهود للوصول لحل سياسي.

وأشار المبعوث الدولي إلى أنّه لا بد من التعاطي مع القضايا الإنسانية الملحة في اليمن، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

معارك دامية ومحاولة اغتيال

وفي سياق آخر، هز الاقتتال الداخلي الدامي محافظة شبوة اليمنية، خلال الأيام القليلة الماضية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط توترات بين القوات الموالية في عتق، عاصمة شبوة، المحافظة الغنية بالنفط في جنوب اليمن.

وفي 19 يوليو أعلن قائد قوات الأمن الخاصة العميد اللواء عبد ربه لكاب، نجاته من محاولة اغتيال في عتق اليمنية. وقُتل اثنان من حرّاسه الشخصيين في الهجوم، لكن القائد نجا سالمًا، واتهم القوات الانفصالية الجنوبية بتدبير الهجوم.

اقرأ المزيد:

أطفال يتسلقون برجا كهربائيا في اليمن.. مقطع فيديو يوثق كارثة

أبرز أحداث العالم: قيس سعيد يُنهي مهام مستشار بالحكومة.. و350 خرقا للهدنة في اليمن

الخارجية الأمريكية: مبعثونا إلى اليمن سيركز على حل مشكلة خزان صافر

مصر ترحب بتجديد الهدنة في اليمن لمدة شهرين وتثمن جهود الأمم المتحدة

سيول اليمن تجرف ألغام الحوثي إلى المناطق السكنية والزراعية (صور)

تعديل وزاري في اليمن.. وواشنطن تحث العراقيين على تجنب العنف

اعرف طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس اليمن
بقلم رؤى ممدوح