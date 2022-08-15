مكتب الشؤون الإنسانية: سلسلة إمدادات الغذاء إلى اليمن هشة للغاية

قال مكتب الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم الاثنين، إنّ سلسلة إمدادات الغذاء إلى البلاد هشة للغاية، وأكد المبعوث الدولي لليمن، أنّه يجب أن تؤدي الهدنة لتكثيف الجهود للوصول لحل سياسي.

وأشار المبعوث الدولي إلى أنّه لا بد من التعاطي مع القضايا الإنسانية الملحة في اليمن، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

معارك دامية ومحاولة اغتيال

وفي سياق آخر، هز الاقتتال الداخلي الدامي محافظة شبوة اليمنية، خلال الأيام القليلة الماضية، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط توترات بين القوات الموالية في عتق، عاصمة شبوة، المحافظة الغنية بالنفط في جنوب اليمن.

وفي 19 يوليو أعلن قائد قوات الأمن الخاصة العميد اللواء عبد ربه لكاب، نجاته من محاولة اغتيال في عتق اليمنية. وقُتل اثنان من حرّاسه الشخصيين في الهجوم، لكن القائد نجا سالمًا، واتهم القوات الانفصالية الجنوبية بتدبير الهجوم.