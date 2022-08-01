سيول اليمن تجرف ألغام الحوثي إلى المناطق السكنية والزراعية (صور)

لم يتوقع عدد كبير من اليمنيين أن تساعدهم السيول الغزيرة التي اجتاجت البلاد قبل أيام، في الكشف عن كميات كبيرة من الألغام التي زرعتها ميليشا الحوثي في البلاد، والتي تعد واحدة من أكبر المشاكل التي يواجهها الشعب اليمني في البلاد، وتحديدا في مأرب وعدة محافظات يمنية تأثرت بالسيول الجارفة والتي جرفت منها عشرات الألغام.

الألغام تصل إلى المنازل السكنية

وقال المرصد اليمني للألغام، أمس، إنَّ السيول التي ضربت اليمن جرفت كميات كبيرة من الألغام، وصلت إلى مناطق مأهولة سكنية ومساحات زراعية في مأرب وعدة محافظات أخرى، بحسب ما نقلته قناة «العربية» الإخبارية.

ونشر مجموعة من المواطنين صورًا للألغام التي جرفتها السيول إلى منازلهم وأراضيهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، التي لاقت رواجًا كبيرًا بين اليمنيين وغضبًا في الوقت نفسه.

وجدد المرصد اليمني دعوته لميليشيا الحوثي، بضرورة وسرعة تسليم خرائط الألغام، مطالبين في الوقت ذاته المجتمع الدولي، بدعم جهود اليمنيين من أجل تطهير المناطق الملوثة بزراعة الألغام التي يقع بسببها ضحايا كل يوم.

وكشف المرصد اليمني للألغام، وجود مجموعة من اليمنيون العالقون منذ الليلة الماضية، نتيجة وجود عشرات الألغام التي جرفتها السيول إلى الطريق الرئيسي الذي يربط بين مدينة مأرب ومديرية حريب.

مليوني لغم

وتعتبر ميليشيا الحوثي الجهة الوحيدة في البلاد التي تزرع الألغام والعبوات الناسفة على اختلاف أحجامها وأنواعها حتى العبوات الفردية المحرمة على المستوى الدولي، وشهد اليمن أكبر عملية لزراعة الألغام عالميا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق لتقارير حقوقية، حيث وصلت نحو مليوني لغم، كما أنها أدت إلى سقوط وإصابة ما يقرب من 20 ألف مدني، بحسب قناة «العربية».

وحذر فريق من الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة، في تقرير أممي سابق مقدم إلى مجلس الأمن الدولي، من استخدام الألغام الأرضية بشكل عشوائي وغير ممنهج، وخاصة على طول الساحل الغربي، لما له من تهديدات للسكان المدنيين.