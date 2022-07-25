كوارث عالمية.. زلزال في جزر كيرماديك النيوزيلندية ومصرع 3 جراء سيول اليمن

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة كوارث، كان من أبرزها، الزلزال الذي ضرب «جزر كيرماديك» الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، فيما أسفرت السيول في محافظة صنعاء اليمنية، إلى انهيار منزل في قرية «بيت التركي».

مصرع 3 من أسرة واحدة جراء سيول جارفة وسط اليمن

وضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، جزر كيرماديك بـ نيوزيلندا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 29 يناير الماضي، ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة بالقرب من «جزر كيرماديك»، ووقع الزلزال في ذلك الوقت على عمق 10 كيلومترات، فيما قال الدفاع المدني النيوزيلندي إنه لا يوجد خطر حدوث موجات المد العاتية «تسونامي.

ولقي 3 أشخاص من أسرة واحدة، مصرعهم جراء سيول جارفة، ناجمة عن أمطار غزيرة ضربت مديرية بني مطر بمحافظة «صنعاء» وسط اليمن، وأوضحت مصادر محلية لوسائل إعلام يمنية، أن السيول أدت إلى انهيار منزل فوق رؤوس ساكنيه في قرية «بيت التركي» في المديرية.

وقال مسؤول يمني، إن معظم الطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة تضررت بسبب الأمطار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدة مناطق سعودية

ومساء أمس الأحد، هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان جنوب غربي المملكة العربية السعودية، شملت عدة مناطق من بينها «جيزان-محافظات الداير بني مالك-الريث-هروب»، كما تساقطت الأمطار على عدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

كما شهدت «منطقة نجران» الواقعة جنوب غربي السعودية، هطول أمطار غزيرة في مدينة نجران،، وثار، ومحافظات بدر الجنوب ويدمة، وبئر عسكر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وفي «منطقة الباحة» جنوب غربي السعودية، هطلت أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات «بني حسن-القرى-العقيق».

وفي فلسطين، تشهد البلاد موجة حر شديدة، بعد غد الأربعاء وتستمر طيلة الشهر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.