حزب الغد يواصل دورات التوعية الدستورية لشباب الجمهورية

واصل حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، أمس السبت، دورات التوعية الدستورية للشباب للأسبوع الرابع على التوالي، بحضور رئيس الحزب.

وحسب البيان الصادر اليوم عن حزب الغد، فإن المحاضرة الأولى خُصصت للعدالة الاجتماعية في دستور البلاد، وتضمنت عرضًا لـ61 التزامًا للدولة تجاه مواطنيها، منهم 33 التزام بالباب الثاني، و24 التزامًا بالباب الثالث، والتزام بالباب الرابع وآخر بالباب الخامس ثم التزامين بالباب السادس.

فجوة في دستور الإخوان

كما تضمنت المحاضرة مقارنة بين التزامات الدولة فى دستور الإخوان 2012، والتزاماتها في دستور ثورة يونيو دستور 2014، ورصدت الفجوة الكبيرة بين العدالة الاجتماعية بينهما، إذ اقتصر دستور الإخوان على 12 التزامًا فقط للدولة، بينما حوى دستور 2014 على 61 التزامًا للدولة.

مكاسب المرأة في الدستور

كما عُقدت محاضرة عن مكاسب المرأة الـ13 التي حصلت عليها في دستور 2014، التي تضمنتها المواد «6، و9، و11، و14، و53، و93، و180، و214». وألقى المحاضرات، عادل عصمت المستشار السياسي لرئيس الحزب، ونائب رئيس الحزب للتدريب والتثقيف.