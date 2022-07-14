سرقة الواي فاي ووصلة الدش.. جرائم رقمية عقوبتها حبس وغرامة تصل لـ100 ألف جنيه

مع التطور التكنولوجي الكبير الذي توصلت إليه البشرية خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم الفوائد التي عادت على المواطنين بسبب التطور التكنولوجي وخدمات الإنترنت المختلفة، إلا أنّ هناك العديد من الأضرار التي عادت على البشرية بسببه، حيث يستخدمه البعض كوسيلة لارتكاب الجرائم.

عقوبة الحسابات المزورة على الإنترنت

وجاء مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف التصدي للعديد من جرائم الإنترنت المختلفة، التي باتت منتشرة مؤخرا، ولعل أبرز الجرائم التي تصدى لها القانون، هي تزوير حسابات على مواقع التواصل الجتماعي المختلفة، ووفقا للقانون، يتم المعاقبة عليها بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، إضافة إلى الغرامة التي تبدأ من 10 آلاف حتى 30 ألف جنيه.

ومن الظواهر التي باتت منتشرة ويشهدها المجتمع بشكل واسع، سرقة الواي فاي، سواء كانت الشبكة خاصة بأحد الأماكن العامة، كالمقاهي أو المحلات وغيرها، أو من المنازل المحيطة، ويعاقب القانون كل من يرتكب هذا النوع من السرقة، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 10 آلاف حتى 50 ألف جنيه، وليس فقط سرقة شبكة الواي فاي، بل أيضا كل من سرق وصلة الدش، تطبق عليه نفس العقوبة.

عقوبات سرقة الحسابات

أما عن ظاهرة سرقة الحسابات، والتي تعرف باسم الـhacking، فيعاقب كل من يرتكب تلك الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة تبدأ من 50 ألفا ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، وحال استغلال سرقة الحساب وتشويهه بأي من الطرق المختلفة، سواء من خلال نشر منشورات مسيئة أو الإهانة إلى أحد المتابعين وغيره من الأفعال التي من شأنها أن تسيء إلى صاحب الحساب الأصلي، يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة تبدأ من 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألفا ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.