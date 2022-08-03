كيف تتحكم في باقة النت لتستمر حتى موعد التجديد؟.. «غير باسورد الواي فاي»

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح اهتمام الكثير من المواطنين يتمحور حول استخدام الإنترنت، إذ إنه أصبح من أساسيات الحياة، فلا يمكن الاستغناء عنه في العمل والتعليم، حتى وصل الأمر إلى فوائده في القطاع الطبي.

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير كيفية التحكم في باقة النت حتى تستمر حتى موعد التجديد، وفق خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

كيف يمكن التحكم في باقة الإنترنت؟

أوضحت خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات، أن هناك عددا من الخطوات التي قد تساعد على استمرار باقة النت حتى موعد التجديد، والتي جاءت كالتالي:

إخفاء اسم شبكة «الواي فاي»

انتشرت الكثير من التطبيقات التي تساعد على سرقة باسورد شبكة الإنترنت، لذلك يجب على المشترك أن يقوم بإخفاء اسم شبكة الإنترنت الخاصة به، حتى لا يتم سرقة الباسورد الخاص بها.

التأكد من عدم سرقة «الواي فاي»

يجب على المشترك أن يقوم بالتأكد من عدم سرقة الواي فاي الخاص به، إذ ان البرامج والتطبيقات التي تساعد على سرقته كثيرة، وهذا يعرض إلى نفاد باقة الإنترنت قبل موعد تجديدها نتيجة لاستهلاك الباقة من عدد أكبر من أصحاب الراوتر.

تجنب تحميل الأفلام والفيديوهات بجودة عالية

يجب أن يحرص المشترك على تجنب تحميل الأفلام والفيديوهات ذات الجودة العالية، إذ إنها من أكثر الأشياء التي تعمل على سحب باقات الإنترنت، لتنتهي الباقة قبل موعد تجديدها.

تغيير باسورد «الواي فاي»

وتجنبا لسرقة الواي فاي من أشخاص غرباء، يجب على المشترك أن يقوم بتغيير الباسورد الخاص بالشبكة بين الحين والآخر، تحسبا لسرقة الباسورد واستخدام الباقة من الأشخاص المتواجدين في مكان قريب.