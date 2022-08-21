نقيب الإعلاميين: كابيتانو مصر أكبر دعم للموهوبين لتكرار نموذج صلاح

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن برنامج «كابيتانو مصر» الذي أعلنت عنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعد خطوة هامة ووجودها أصبح ضروريا في هذا التوقيت نظرا لاكتشاف والبحث عن المواهب الكروية المصرية خاصة في الأقاليم التي قادت الأندية والمنتخبات الوطنية للتتويج بأكبر البطولات.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت في وقت سابق إطلاق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، وقالت في بيان إن ذلك يأتي ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب، تحت عنوان «كابيتانو مصر»، والمقرر إذاعته خلال الفترة المقبلة علي شاشة قناة «ON».

تكرار نموذج محمد صلاح

وتابع طارق سعدة في تصريحات خاصة إلى «الوطن»: «أرى أن البرنامج لا بد أن يضع نصب عينيه أن يكرر نموذج محمد صلاح بطريقة منهجية علمية وأنا أثق في قدرات شركة المتحدة وتحديدا ستادات وبرزنتيشت في تبني هذا الحلم الذي يراود ملايين الملايين من أولياء الامور والموهوبين من أبناء مصر.

وأوضح نقيب الإعلاميين أن الاعلام يلعب دورا كبيرا في اكتشاف للمواهب في كافة المجالات وتحديدا الكروية وهو مجال أكثر تنظيما سواء كان في الانتقال للاندية المصرية او في عقود احترافية للموهوبين في اندية محلية او اوروبية.

سعدة: كابيتانو مصر نواة لبرامج في صالح الموهوبين

وواصل سعدة: «أعتبر أن هذا البرنامج ان يكون نواة وباكورة لبرامج كثيرة في هذا الاتجاه تصب في صالح الموهوبين في المجتمع المصري وايضا في صالح الدولة المصرية بالاستفادة من هذه المواهب وانتشارها على المستوى العالمي لأن هؤلاء هم خير سفراء يتحدثون عن بلدهم ووطنهم وكيف ستبناهم ويساعدنم في تحقيق احلامهم وفي هذا الاتجاه لابد أن يكون محمد صلاح نموذجا».