المتحدة تطلق «كابيتانو مصر».. أكبر برنامج لاكتشاف المواهب الكروية

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب، تحت عنوان «كابيتانو مصر»، والمقرر إذاعته خلال الفترة المقبلة علي شاشة قناة «ON».

قناة أون تنشر الإعلان الترويجي لبرنامج «كابيتانو مصر»

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة «ON»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، البرومو الرسمي للبرنامج معلقين عليه: «خلي الحلم عليك وأول خطوة علينا .. شارك دلوقتي في أكبر برنامج اكتشاف مواهب كرة قدم في الشرق الأوسط كابيتانو مصر.. الملعب هو الحكم».

ظهور خاص لـ مؤمن زكريا في الإعلان الترويجي لـ«كابيتانو مصر»

بينما أعلن البرومو أن المسابقة ستكون في كل أرجاء مصر، وذلك لإعطاء الفرصة للموهوبين في كل المحافظات، بينما شارك مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر في البرومو وتحدث، قائلا: «كل حلم بيبدأ بخطوة».

ويقام برنامج اكتشاف المواهب المصرية تحت رعاية شركتي استادات وبريزنتيشن، وبالتعاون وزارة الشباب والرياضة.