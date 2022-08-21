ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روماني.. بدء فحص الشحنة

استقبل مسؤلو ميناء سفاجا السفينة وادي الكرنك، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، واتخذت الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لفحص الشحنة والتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها، بحسب بيان هيئة مواني البحر الأحمر اليوم الأحد، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 924 راكبا بموانيها.

تداول 71 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، عبر بيان صحفي، اليوم الأحد، حركة التداول خلال 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، كما تم تداول 71000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و500 شاحنة، و492 سيارة، وشملت حركة الواردات 67000 طن بضائع، و318 شاحنة، و438 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، و182 شاحنة و54 سيارة.

وصول 63 ألف طن قمح روماني لميناء سفاجا

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا استقبل السفينة «وادي الكرنك»، وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، وقامت الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة، للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخول السفينة وتفريغها، بينما تغادر الميناء السفينة «أمل»، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين «سينا» و«بريدج»، وتغادر السفينتان «آيلة» و«بريدج»، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة «baniyas» وعلى متنها 428 سيارة بوزن 800 طن قادمة من جدة.