بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بجامعة الأزهر.. اعرف الخطوات

بدأت أعمال تسجيل تنسيق القبول بالكليات المرحلة الأولى، اليوم، لطلاب الثانوية الأزهرية، الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الدور الأول، ولمدة 5 أيام تنتهي في السابعة مساء الخميس 25 من أغسطس؛ للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر، بتوجيهات الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وعن خطوات التقدم للتنسيق بجامعة الأزهر، أعلنت جامعة الأزهر، أنّه يقوم الطالب بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية، خدمات تنسيق القبول بالكليات.

خطوات التقدم لتنسيق الثانوية الأزهرية بجامعة الأزهر

ويختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية، ثم يدخل رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، ثم يقوم بإدخال رغباته بالترتيب الذي يراه مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

وأحاطت جامعة الأزهر طلابها المتقدمين علمًا بأنّ معامل التنسيق متاحة أمامهم من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة، كما يمكنهم التسجيل من الحاسب الشخصي طوال 24 ساعة.

الجامعة توفر معامل لمساعدة الطلاب

ووفرت الجامعة المعامل لمساعدة الطلاب والطالبات، ومنها معامل كلية الهندسة بنات، ومعمل التنسيق الرئيسي بمبنى الهندسة الوراثية بكلية العلوم للبنين، ومعمل بالأمانة العامة بطنطا وآخر بالأمانة العامة بأسيوط، إضافة إلى جميع معامل التنسيق بجميع جامعات مصر والتي يمكن التعرف عليها من خلال الرابط هنا.

من ناحية أخرى، أكد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أن التحويل بين الكليات لم يبدأ بعد، موضحا في بيان أن باب التحويلات يفتح كل عام لمدة شهر، داخليا بين الكليات، وسيجرى الإعلان عن بدء التحويلات من خلال صفحة المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، وعلى الطلاب والطالبات مراعاة مواعيد التحويلات التي تستمر لمدة شهر.