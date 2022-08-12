جامعة الأزهر تنفي بدء التحويل بين الكليات: إعلان الضوابط في مؤتمر

أكد المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، أن التحويل بين الكليات لم يبدأ بعد، موضحا في بيان أن باب التحويلات يفتح كل عام لمدة شهر، داخليا بين الكليات، وسوف يجري الإعلان عن بدء التحويلات من خلال صفحة المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، وعلى الطلاب والطالبات مراعاة مواعيد التحويلات التي تستمر لمدة شهر.

جامعة الأزهر: لا تقف ضد مصلحة أي طالب

وحذرت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، منسوبيها في مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، من الانسياق وراء «الشائعات المضللة التي يجري نشرها بين الحين والآخر بهدف إثارة البلبلة»، وقال المركز الإعلامي لـ جامعة الأزهر، إن الجامعة لا تقف ضد مصلحة أي طالب من منسوبيها من المقيدين في جميع كلياتها بالقاهرة والأقاليم.

إعلان ضوابط الترشيح للكليات في مؤتمر

وأوضح بيان المركز الإعلامي أن الترشيح للكليات يكون وفق ضوابط وحدود دنيا تعلن في مؤتمر صحفي على الهواء كل عام، لافتا إلى أن التحويلات بين الكليات، تكون داخل الكليات من خلال القنوات الرسمية.