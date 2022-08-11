فتح باب الالتحاق بالكليات للوافدين المقيدين على منح جامعة الأزهر

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا للطلاب الوافدين المقيدين على منح الأزهر الشريف.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن فتح باب التسجيل إلكترونيًّا يأتي في إطار جهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، نحو التحول الرقمي وتماشيًا مع السياسة العامة للدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تسجيل الرغبات متاح للكليات العملية والنظرية حتى يوم 15/9/2022م أما بالنسبة إلى الكليات الشرعية والعربية فمستمر حتى 13/10/2022م.

شهادة الثانوية الأزهرية

وأشار «الشربيني»، الى أن الجامعة تقبل الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية أو ما يعادلها وثانوية معهد البعوث الإسلامية أو ما يعادلها وثانوية القراءات، إضافة إلى الطلاب الوافدين الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة للثانوية العامة المصرية، طبقًا للضوابط والشروط، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات يجب على المتقدمين اتباعها من بينها أن يقوم المتقدمين بتسجيل بياناتهم من خلال الرابط هذا.

وعقب التسجيل يقوم الطالب بإدخال رقم جواز السفر المسجل لدى إدارة الطلاب الوافدين بمدينة البعوث والرمز التأكيدي وذلك حتى يتمكن من التسجيل بالموقع الالكتروني.

تسجيل الكليات

بعد ملء البيانات الأساسية بنجاح يقوم الطالب بتسجيل الكليات التي يرغب في الالتحاق بها من خلال الضغط على تسجيل الرغبات وبعد اختيار الكليات التي يرغب في الالتحاق بها يقوم الطالب بطباعة هذه الرغبات والتوقيع عليها.

ويتوجه الطالب إلى مكتب تنسيق القبول الفرعي بالإدارة العامة للطلاب الوافدين ومعه جميع المستندات ومقره: «القاهرة -العباسية – مدينة البعوث الإسلامية- أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي- بجوار جوازات البعوث».

نتيجة التنسيق

وسوف يتعرف الطالب على نتيجة التنسيق ومعرفة الكلية التي تم ترشيحه إليها من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الوافدين مرة أخرى، ومعرفة الكلية المرشح لها وطباعة بطاقة الترشيح.

وللحصول على معلومات عن كليات الجامعة والبرامج المتاحة للطلاب الوافدين وتحميل دليل الطلاب الوافدين للعام الجامعي 2022-2023م وشروط الالتحاق وكذلك الأوراق المطلوبة للتقدم للالتحاق بجامعة الأزهر يرجي زيارة موقع جامعة الأزهر من خلال الرابط هنا.