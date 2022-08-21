تجهيز سيارات جمع القمامة في القاهرة بأجهزة «GPS».. تحول رقمي (فيديو)

كشف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، تفاصيل تجهيز سيارات جمع القمامة في العاصمة بأجهزة «GPS»، ضمن العمل بمنظومة التحول الرقمي.

التجربة حققت نجاحا كبيرا

وأضاف رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «من ضمن العمل على التحول الرقمي، مراقبة السيارات رقميا، وقمنا بتجربة أمس وحققت نجاحا كبيرا وسيطرنا على السيارة، بداية من أول خروجها من الجراج ومراقبتها بشكل جيد، ونستهدف من وراء ذلك ألا تنقطع العلاقة بيننا والسيارة فور انطلاقها».

تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين

وتابع رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة: «في العباسية، يوجد مركز معلومات عليه شباب لمتابعة السيارات بالكامل»، مشيرًا إلى أن الهيئة تستقبل شكاوى كثيرة بخصوص النظافة، وبالتالي فالهيئة تعمل على تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين.

التعامل مع الشكاوى خلال نصف ساعة

ولفت رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى أن إدارات وأفرع الهيئة منتشرة في القاهرة بالكامل، وكان يتم استخدام الورق في المنظومة، لكنها دخلت عصر التحول الرقمي من أجل الربط التكنولوجي بين الإدارة والأفرع المختلفة، مع السيطرة على التذاكر بالنسبة للتعاقدات الخاصة مع المحال في أسلوب التحصيل، إضافة إلى التعامل مع الشكاوى خلال نصف ساعة على الأكثر، حيث تشمل الشكاوى النظافة والتجميل والإنارة.