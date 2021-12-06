«تجميل القاهرة»: شرط واحد للقضاء على مشكلات النظافة بشوارع المحافظة

قال اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، إن هيئة النظافة تولى اهتماما كبيرا بالعاملين بها، فهم سلاحها للحفاظ على المظهر الجمالى للعاصمة بشوارعها وميادينها، مضيفا لـ «الوطن»، أنه فى حالة الوصول إلى الجمع السكنى والتجارى للقمامة بنسبة 100%، ستكون القاهرة نظيفة، وسيتم القضاء على مشكلات القمامة تماما، مؤكدا أن شركات النظافة الخاصة تعاون الهيئة فى القيام بدورها، حيث تتولى الهيئة أعمال نظافة وتجميل وإنارة فى أحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، بينما تتولى شركتان أعمال نظافة أحياء المنطقتين الشرقية والغربية، لافتا إلى أن الهيئة تقدم كل الدعم لإنجاح منظومة النظافة الجديدة واستعادة المظهر الحضارى والجمالى للقاهرة.

وأشار «الشرشابي»، إلى أنه تم تعاقد هيئة النظافة مع شركة مصر للتأمين لتقديم الخدمات لنحو 11 ألف عامل وموظف وفنى وعامل وتوفير الدعم لهم، حيث يتم صرف 100 ألف جنيه لحالات الوفاة والعجز الكلى، بينما يتم صرف 50 ألفا للعجز الجزئى، لافتا إلى أن أحياء القاهرة يخرج منها يوميا 18 ألف طن قمامة، داعيا المواطنين إلى عدم دفع أى أموال لجامع القمامة والإبلاغ عن أى تجاوزات فى هذا الشأن، موضحا أن هناك رسوم نظافة يتم سدادها على فاتورة الكهرباء، مع ضرورة التزام المواطنين بالأماكن المخصصة لإلقاء القمامة فى صناديق نظافة أو محطات وسيطة.

وأكد أنه سيتم إدخال معدات جديدة إلى منظومة النظافة من مكانس آلية تعمل على الحفاظ على المظهر الجمالى للمحاور الجديدة وتقديم خدمة أفضل لتنظيف الشوارع والميادين، مشيرا إلى وجود اهتمام بالغ من الدولة للإرتقاء بمنظومة النظافة وشعور المواطن بتحسن فى إزالة المخلفات.

وأوضح رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة القاهرة، أنه جار متابعة أعمدة الإنارة بشوارع العاصمة من خلال الإدارة المركزية للإنارة وشركات الكهرباء، حيث يوجد بالقاهرة نحو 26 ألف عمود إنارة، وتم التشديد على إعادة ضبط منظومة الإنارة بالقاهرة من خلال وضع الأفكار والابتكار والتجديد فى غلق الأعمدة لمنع سرقة الاسلاك نهائيا، حيث سيتم تغيير نظام التشغيل والعمل بشكل جذري للحفاظ علي المال العام مع استحداث نظام إضاءة يناسب ما يتم في الجمهورية الجديدة.