المؤبد لمتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات العمل في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بتهمة قتل شقيقه الأصغر، إثر خلافات بينهما.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل وباسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت وأحمد نصر.

طعنات نافذة

تعود أحداث القضية رقم 6134 جنايات قسم شرطة بلبيس لسنة 2022، عندما تلقى مدير أمن الشرقية بلاغا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقي المركز بلاغا بوفاة «محمد م ر»، إثر إصابته بعدة طعنات نافذة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، حيث تعدى عليه بالضرب مستخدما سلاح أبيض «سكين»، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته.

خلافات العمل

وتبين وقوع خلاف بين المجني عليه والمتهم بسبب العمل في محل ملك والدهما، وتطور إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بطعن المجني عليه.

وألقت الشرطة القبض على المتهم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحيل المتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.