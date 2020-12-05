لمعرفة الأسباب والعلاج.. اعرف سعر تحليل الصفراء في المعامل الطبية

تشير نسبة الصفراء لمستوى البيليروبين في الدم، ويشمل الفحص نسبة البيليروبين المباشر وغير المباشر في الدم، ويتسبب ارتفاعها في ظهور اللون الأصفر على العين والبول والجلد والشعور بالحكة، ويتسبب ارتفاع الصفراء لمدة طويلة عن مستواها الطبيعي لمضاعفات خطيرة، لذا يجب اكتشافها مبكرا لمعرفة الأسباب والعلاج.

وترصد "الوطن"، في التقرير التالي سعر تحليل الصفراء في المعامل الطبية:

سعر تحليل الصفراء في معامل المختبر

بلغ سعر تحليل الصفراء 150 جنيها بمعامل المختبر.

سعر تحليل الصفراء في معامل مركز النيل للآشعة والتحاليل الطبية

جاء سعر تحليل الصفراء هو 170 جنيها في معامل مركز النيل للآشعة والتحاليل الطبية

سعر تحليل الصفراء في معامل كايروسكان

بلغ تحليل الصفراء سعر 140 جنيها في معامل كايروسكان.

سعر تحليل الصفراء في معامل البرج

بلغ تحليل الصفراء سعر 150 جنيها في معامل البرج.

سعر تحليل الصفراء في معامل كايرولاب

بلغ تحليل الصفراء سعر 120 جنيها في معامل كايرولاب.

يُذكر أن بعض الأمراض التي تصيب الكبد مثل السرطانات أو التهاب الكبد الوبائي أو تناول الكحول أو تليف الكبد أو التهاب القناة الصفراوية أو حصى المرارة قد تتسبب في ارتفاع نسبة الصفراء في الدم

وتشمل أعراض ارتفاع الصفراء في الدم اصفرار البشرة وبياض العين وبراز ساحب اللون وبول داكن وحكة وخشارة الوزن.

وجاءت أسعار فحص SGOT وSGPT في المعامل الطبية للتأكد من سلامة الكبد كما يلي:

بلغ تحليل SGOT سعر 75 جنيها وسعر تحليل SGPT هو 75 جنيها بمعامل المختبر، وبلغ تحليل SGOT سعر 65 جنيها وسعر تحليل SGPT هو 65 جنيها بمعامل ألفا، وجاء سعر تحليل SGOT سعر 90 جنيها وسعر تحليل SGPT هو 90 جنيها بمعامل ألفا.

أما تحليل SGOT بلغ سعر 65 جنيها وسعر تحليل SGPT هو 65 جنيها بمعامل كايروسكان، وبلغ تحليل SGOT سعر 77 جنيها وسعر تحليل SGPT هو 77 جنيها بمعامل كايروسكان، وبلغ تحليل SGOT سعر 75 جنيها وسعر تحليل SGPT هو 75 جنيها بمعامل البرج.