خطوات اعتماد المعامل الطبية من قبل الهيئة العامة للرقابة

وضعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مجموعة من الشروط والإجراءات وخطوات اعتماد المعامل الطبية في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد اعتماد معايير معامل التحاليل الطبية دولياً من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «إسكوا»، وذلك لتجنب وجود أي معامل طبية مخالفة للمعايير والشروط التي وضعتها الهيئة العامة من أجل توفير معامل ذات جودة طبية عالية للمواطن.

خطوات اعتماد المعامل الطبية

وحددت الهيئة العامة مجموعة من خطوات اعتماد المعامل الطبية، وذلك تيسيرا على الأشخاص الراغبين في إنشاء معامل طبية خلال الفترة المقبلة مع توضيح الخطوات والمعايير لتجنب وجود معامل تقدم خدمة رديئة أو تقدم خدمات لا تصلح للمواطنين وتمثلت هذه الخطوات في:

- أن يقدم المعمل طلبا للحصول على الاعتماد عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت.

- يتم مراجعة الطلب من قبل إدارة الاعتماد وتسجيل المنشآت الطلب.

- الإطلاع على المتطلبات والوثائق الواجب تقديمها.

- بعد استيفاء تلك الوثائق يبدأ ترتيب زيارة تقييمية للمعامل بواسطة متخصصين من الهيئة تم تدريبهم على هذه المعايير.

- إعداد تقرير بعد ذلك يرفع للجنة الاعتماد.

- اللجنة تضمن نزاهة واستقلالية اتخاذ القرار الخاص بالاعتماد، وتضم في عضويتها أطراف المنظومة الطبية المختلفة وتتخذ القرار وفقا لقواعد وتعرض المنشآة بكود دون اسم ضمانا للشفافية.

المنشأة تحصل على مهلة 15 يوما لتقديم التماس

وأضافت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المنشأة تحصل على مهلة 15 يوما لتقديم التماس حال وجود تحفظات عليها، ثم يصدق رئيس الهيئة على القرار سواء بالاعتماد أو الاعتماد المشروط أو الرفض ليصبح نافذا من هذا التاريخ.

صيغة القرار عند الرغبة في إنشاء معمل طبي

ووفرت الهيئة صيغة إقرار للأشخاص الذين يرغبون في إنشاء المعامل الطبية وتتمثل هذه الصيغة في:

«أقر أنا بصحة جميع البيانات التي تم استيفائها باستمارة التسجيل بالموقع الإلكتروني للهيئة، وأنه لا توجد ثمه مخالفات على المنشأة من أي جهة حكومية أو قرارات صادرة ضد المنشأة حتى تاريخه، كما أقر بالتزامي بإبالغ الهيئة العامة للالعتماد والرقابة الصحية في حالة حدوث ذلك بعد هذا التاريخ».

كما أقر إنه قد تم الاطلاع على القانون 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية المنظمة للعالقة بين الهيئة والمنشآت الصحية، وكذلك اطلعت على اشتراطات التسجيل والاعتماد واشتراطات العامة والموافقة عليها، وما يصدر من كتب دورية من رئيس الهيئة العامة لالعتماد والرقابة الصحية في هذا الخصوص.