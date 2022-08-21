إدريس إلبا: ابنتي قاطعتني 3 أسابيع لاستبعادها من بطولة فيلمي الجديد

يحتفل الفنان الإنجليزي إدريس إلبا، بإطلاق أحدث أفلامه «Beast»، والذي حقق إيرادات قاربت الـ10 ملايين دولار في أول أيامه عرضه في السينمات حول العالم.

وكشف «إلبا» أن ابنته كان من المقرر أن تشارك في بطولة الفيلم إلا أن تم استبعدها بسبب أن كيمياء الحياة الواقعية بينهم لم تتطابق مع ما هو مطلوب على الشاشة، وهو ما أدى إلى حالة من التوتر بينهما.

وأضاف إدريس إلبا، خلال مقابلته في البرنامج الإذاعي «The Breakfast Club»، أنّ ابنته «إيسان» البالغة من العمر 20 عاما، تقدمت لتجربة أداء دور واحدة من ابنتيه اللتين ظهرتا في الفيلم، موضحا: «تريد أن تكون ممثلة وقد قامت بتجربة الأداء وكانت رائعة، ولكن لم يكن هناك كمياء، العلاقة في الفيلم والعلاقة بين ابنتي لم تكن مناسبة للفيلم، كانت غريب بما فيه الكفاية»، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

وقال النجم الإنجليزي إن ابنته لم تتحدث معه لمدة 3 أسابيع تقريبًا بعد اختيار فتاة أخرى للدور، ولكن بعد ذلك رافقته إلى العرض الأول للفيلم.

منتج «Beast»: إدريس إلبا أصر على خضوع ابنته للاختبارات

ومن جانبه، قال منتج الفيلم، ويل باكر، إنه من أخبر «إيسان» بعدم حصولها على الدور، وكان يدعم «إلبا» الذي أصر على أن تخضع «إيسان» للعملية العادية التي تمر بها كل ممثلة أخرى، والحكم عليها بناءً على الجدارة، متابعا: «لقد أجرى الاختبار معها وكان قاسياً عليها، ثم قال لي سنقوم باتخاذ القرار الأفضل للفيلم، أثق بك يا ويل وأثق في المخرج،».

وأضاف: «إيسان كانت جيدة جدًا وكنا نقترب من اختيارها، ولكن تم الاستقرار على ليا جيفريز وإيانا هالي للعب دور ابنتي إلبا في الفيلم»، مؤكدا أن موقف إدريس المناهض للمحاباة كان موضع تقدير من قبل جميع الذين عملوا في الفيلم.

قصة فيلم «Beast»

وتدور أحداث فيلم حول «Beast»، رجل يصطحب ابنتيه في رحلة إلى موطن والدتهما الراحلة في جنوب أفريقيا، ولكنهم يتعرضون إلى هجوم أسد عدواني عازم على قتلهم، وهو من إخراج بالتاسار كورماكور، بطولة إدريس إلبا، شارلتو كوبلي، ايانا هالي، ليا سافا جيفريز وريلي كيو.