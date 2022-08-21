السجن 3 سنوات لمتهم بالتزوير بالشرقية.. رخص قيادة وكروت لقاح كورونا

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة تزوير محررات رسمية.

تعود أحداث القضية رقم 1577 لسنة 2022 جنايات قسم بلبيس، والمقيدة برقم 1427 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بضبط «م ص ع»، 41 عاما، مقيم بمدينة بلبيس، وهو ليس من أرباب الوظائف الحكومية، ومتهم بارتكاب تزوير في محررات رسمية، تشمل رخص قيادة، وثمانية نماذج لوجهة رخصة تسيير خالية البيانات، و4 كروت متابعة للقاح فيروس كورونا خالية البينات، وكل ذلك بطريق الاصطناع الكامل.

أختام مقلدة

وتبين أن المتهم أنشأ هذه المحررات على غرار المحررات الصحيحة، ودون بها بيانات التراخيص المراد إثباتها ومهرها بأختام مقلدة، حيث قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية بوحدات مرور متعددة.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأصدرت قرارا باحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.