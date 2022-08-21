ماجي بوغصن لـ نوال الزغبي بعد حفلها الأخير: بحبك يا صديقتي «فيديو»

أعربت الفنانة اللبنانية ماجي بوغصن، عن سعادتها بصداقتها للفنانة نوال الزغبي، تعليقًا على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على «إنستجرام»، من الحفل الذي أحيته الأخيرة، في العاصمة اللبنانية بيروت.

ووجهت رسالة للنجمة نوال الزغبي، عبر حسابها على «إنستجرام»، ووصفتها بأنها الصديقة العزيزة؛ لترد عليها الأخيرة بقولها «إنتي الحب كله»، الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من المتابعين، الذين عبروا عن سعادتهم للصداقة التي تجمع بين النجمتين.

ماجي بوغصن ترقص وتغني بصحبة نوال الزغبي

وخلال الحفل الذي أحيته الفنانة نوال الزغبي، وارتدت فستانًا باللون الأحمر، وخلال غنائها أغنية «الليالي رجعت لي تاني.. حب عمري من جديد»، صعدت ماجي بوغصن، وهي ترتدي «جمبسوت» باللون الأسود، إلى خشبة المسرح، ورقصت وغنّت معها، ومازحتها نوال الزغبي بقولها: «أيوة يا صغير».

كانت نوال الزغبي قد طرحت أغنية «الليالي»، منذ أكثر من 10 سنوات، وهي من كلمات خالد منير، وألحان محمد رحيم، والفيديو كليب من إخراج ميرنا خياط.

احتفال ماجي بوغصن بتخرج ابنها

وفي شهر يونيو الماضي، احتفلت الفنانة ماجي بوغصن، بتخرج ابنها ريان وإنهاء مرحلة دراسية من حياته، ونشرت صورة تجمعهما سويًا عبر حسابها بـ«إنستجرام»، مُعلقة: «لمّا شريط العمر يمرق بلحظة، وابني الصغير يكبر ويتخرّج ويكبّرلي قلبي، الله يحميك حبيبي ريان يا روح الماما وفرحتها، يخليلي إياكن إنت ويارا ونبقى سوى كل العمر».