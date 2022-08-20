نوال الزغبي تروج لحفلها في بيروت بأغنية: الليلة نولع الجو (فيديو)

روجّت الفنانة نوال الزغبي، لحفلها الغنائي المرتقب إقامته مساء اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت، من خلال نشر فيديو لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وهى ترتدي فستانًا مطرزًا باللون الفضي، وتردد مقطعا من أغنيتها الجديدة «حفلة»، والتي طرحتها عبر موقع يوتيوب والمنصات السمعية والإلكترونية نهاية شهر يوليو الماضي.

ووصفت «الزغبي» حفلها في بيروت مساء اليوم بأنه خاص جدًا، وتأكيدها أنه سيكون من أجمل الحفلات التي قدمتها «ناطرتكن الليلة لنولّع الجو، وتكون أحلى حفلة».

أغنية «حفلة» حققت 10 ملايين مشاهدة

وحققت أغنية حفلة للفنانة نوال الزغبي، ما يزيد عن 10 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتصدرت محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وأكثر القوائم مشاهدة على موقع يوتيوب في مصر والوطن العربي.

وأغنية «حفلة» من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

نوال الزغبي نجمة مهرجان القلعة

وتستعد الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، للمشاركة للمرة الأولى في حفلات مهرجان محكى القلعة، حيث تحي حفلًا غنائيًا يوم الخميس المقبل 25 أغسطس، وقبل صعودها إلى المسرح يقدم كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب، أداءًا مميزًا، كذلك أوركسترا النور والأمل.

وثمن تذكرة حفل نوال الزغبي بمهرجان القلعة، والذي تعود به إلى الجمهور المصري بعد سنوات من الغياب، 20 جنيهًا، وشارك في المهرجان عدد من كبار النجوم منهم علي الحجار وهشام عباس، ويحيي مدحت صالح حفلًا غنائيًا مساء اليوم بقيادة المايسترو عمرو سليم.