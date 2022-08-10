للمرة الأولى.. نوال الزغبي نجمة مهرجان محكى القلعة: التذكرة بـ20 جنيها

رغم تاريخها الفني الطويل في عالم الغناء، الذي بدأ خلال تسعينيات القرن الماضي، تقف الفنانة اللبنانية نوال الزغبي للمرة الأولى في قلعة صلاح الدين الأيوبي، لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان محكى القلعة، الذي يستقبل كبار نجوم الطرب والموسيقي، يوم الخميس 25 أغسطس الجاري.

وتنطلق فعاليات مهرجان القلعة يوم 14 أغسطس، ويحيى أول حفلاتها الفنان مدحت صالح بمصاحبة فرقة عمرو سليم، ويتبعها بعد ذلك حفلات يومية لـ علي الحجار، وعمر خيرت، وفرقة بلاك تيما، ومصطفى حجاج، ودينا الوديدي، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، والفنانة نسمة عبدالعزيز.

ويصل سعر تذكرة الحضور في حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، 20 جنيها فقط، وتشمل حفلتين يوميًا تبدأ في حدود الساعة 7 مساءً.

نوال الزغبي تغني لأول مرة في القلعة يوم 25 أغسطس

ومن المقرر أن تقدم نوال الزغبي، خلال حفلتها بـ محكى القلعة، التي يترقبها جمهورها وعشاقها بفارغ الصبر، مجموعة من أغنياتها الجديدة، آخرها «حفلة» التي تدعم بها المرأة القوية، ومجموعة من أغانيها القديمة، التي حققت من خلالها نجاحًا ورواجًا وشهرة واسعة في مصر والوطن العربي.

أغنية حفلة حققت ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة

وطرحت نوال الزغبي، قبل نهاية شهر يوليو الماضي أغنية حفلة، وحققت ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة عبر موقع «يوتيوب».

والفيديو كليب من إخراج فادي حداد، والأغنية من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري.

وتصدرت الأغنية وقت طرحها محركات البحث، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، وقائمة الأكثر مشاهدة عبر «يوتيوب».

ومن كلمات أغنية حفلة:

سابك افرحي بشبابك

بوسي إيدك وش وضهر

بكرة هيبكي على غيابك

من الفجر لعز الضهر

سابك بكرة هيّجي غيره والأحسن منه كمان

وتقولي كتر خيره ده يا ريته عملها زمان

حفلة يلا حفلة يلا حفلة

فكي إوعي تبقي مرة قافلة

واللي فات كأنه كله غفلة

فوقتي منها خلاص