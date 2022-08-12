ساندي ترقص على أغنية نوال الزغبي «حفلة»: «ليكي شخصيتك وكيانك» (فيديو)

نشرت الفنانة ساندي، مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وهي ترقص على نغمات أغنية نوال الزغبي حفلة، التي طرحتها قبل نهاية شهر يوليو الماضي، عبر موقع يوتيوب، وأهدته إلى جمهورها ومتابعيها وعلقّت عليه بقولها «يومكم عسل.. صباح الفل».

وتفاعل معها عدد من المتابعين، وعبروا عن إعجابهم بطريقة رقصها على نغمات نوال الزغبي، ووصفوها بأنها تشبه الفراشة في حركاتها، وأن الفرح والدلال يليق بها، وأنهم يترقبون طرح أغنيتها الجديدة.

واختارت مقطع واحد من الأغنية للرقص على نغماتها «يا تعيشي لحد يصونك.. يا تعيشي لنفسك بس.. يا يحس إنه في كونك يا إن شاء الله عنه ما حس.. ليكي شخصيتك وكيانك.. بالك لازم يرتاح عيشي من دلوقتي عشانك.. أهو أخد الشر وراح».

تعاونت مع ريشا كوستا وسمارة في كليب صحاب زمان

وكانت الفنانة ساندي، قد طرحت في شهر مايو الماضي، أغنية صحاب زمان مع مطربي المهرجانات ريشا وكوستا سمارة، وحققت ما يقرب من مليون مشاهدة بمجرد طرحه على موقع المساهدات يوتيوب.

أغنية نوال الزغبي حققت ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة

وكانت نوال الزغبي، قد طرحت أغنية حفلة، شهر يوليو الماضي عقب موقع يوتيوب وحققت ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة، وتصدرت بها محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وتصدرت قائمة الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب في مصر والدول العربية.

أغنية حفلة من كلمات الشاعر هاني صارو، ألحان أحمد زعيم، توزيع عمرو الخضري، والفيديو كليب من إخراج فادي حداد، ودعمّت من خلال الأغنية الجديدة، المرأة ومطالبتها بضرورة التحلي بالقوة والشجاعة خصوصًا في أزماتها العاطفية «سابك افرحي بشبابك.. بوسي ايدك وش وضهر.. بكرة هيبكي على غيابك من الفجر لعز الضهر.. سابك بكرة هيّجي غيره والأحسن منه كمان وتقولي كتر خيره ده يا ريته عملها زمان».