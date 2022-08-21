ضبط 28 كيلو مخدرات وتنفيذ 54219 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تنفيذ 54219 حكما قضائيا متنوعا

وأسفرت الحملات في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 54 قطعة سلاح ناري بحوزة 47 متهما، وتنفيذ 54219 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 150 مخدرات

كما أسفرت الحملات عن ضبط 150 قضية مخدرات، ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 18,050 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,237 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,301 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 615 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 471 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 331 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 200 جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 100 جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 جراما، 977 قرصا مخدرا.

ضبط 24030 مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت الحملات في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 25 متهما هاربا، وضبط 7 متهمين بارتكاب أعمال بلطجة، وضبط 235 دراجة نارية مخالفة، وضبط 24030 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 36 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.