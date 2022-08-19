«الداخلية» تتمكن من ضبط 197 قطعة سلاح ناري و268 قضية مخدرات

وجهت وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

- في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 197 قطعة سلاح ناري بحوزة 175 متهما، وذلك على النحو التالي:

«21» بندقية آلية.

«33» بندقية خرطوش.

«5» طبنجات.

«138» فرد محلى.

«1171» طلقة مختلفة الأعيرة.

«25» خزينة متنوعة.

«246» قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ «87557» حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

«351» حكم جناية.

«26376» حكم حبس جزئى.

«4297» حكم حبس مستأنف.

«44505» حكم غرامة.

«12028» مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط تشكيل عصابى ، ضم «4» متهمين إرتكبوا «6» حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط «268» قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت «76,007 كيلو».

كمية من مخدر الحشيش وزنت «13,805 كيلو».

كمية من مخدر الهيروين وزنت «6,112 كيلو».

كمية من مخدر البودر وزنت «887 جراما».

كمية من مخدر الشابو وزنت «855 جراما».

كمية من مخدر الآيس وزنت «485 جراما».

كمية من مخدر الإستروكس وزنت «385 جراما».

كمية من مخدر الهيدرو وزنت «180 جراما».

كمية من مخدر الأفيون وزنت «60 جراما».

كمية من مخدر الفودو وزنت «30 جراما».

عدد «2251» قرصا مخدرا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط «33» متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط «15» متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط «348» دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط «22623» مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص «45» من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية «10» منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.