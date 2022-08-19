الداخلية تواصل حملاتها لملاحقة تجار المواد المخدرة في المحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن حملات أسفرت إحداها عن ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، حال تواجده بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وبحوزته 13 طربة من مخدر الحشيش زنة 1٫300 كيلو جرام وفرد خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار ومبلغ مالي وهاتف محمول.

ضبط عاطل بمديرية أمن الجيزة

وضبط رجال مديرية أمن الجيزة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر البودر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

التحفظ على 80 طربة من مخدر الحشيش

كما تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية وبحوزته 80 طربة من مخدر الحشيش، زنة 8 كيلو جرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وفي الإسماعيلية ألقت قوات الأمن القبض على عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو، زنة 8 كيلو جرامات و50 طربة من مخدر الحشيش، زنة 5 كيلو جرامات ومبلغ مالي وهاتف محمول.

مديرية أمن الغربية

وضبط رجال الشرطة بمديرية أمن الغربية عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، فيما ضبطت مديرة أمن الشرقية 3 عاطلين، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزتهم 36 طربة من مخدر الحشيش زنة 3٫600 كيلو جرام، ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

مديرية أمن السويس

وفي السويس استوقفت قوات الشرطة عاطلًا، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل، حال تواجده بمنطقة سكنه، وتبين أن بحوزته كمية من مخدر الحشيش زنة 800 جرام، كما تم ضبط إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين، حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها كمية من مخدر الآيس.

ضبط 20 طربة حشيش بحوزة عاطلين

وفي قنا، ضُبط عاطلان، لأحدهما معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة نجع حمادي، وبحوزتهما 20 طربة حشيش زنة 2 كيلو جرام وفرد محلي الصنع وطلقة من ذات العيار.

منطقة السحر والجمال

كما تم ضبط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.