الحملات الأمنية في 24 ساعة: ضبط 192 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، وذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 138 قطعة سلاح

فى مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط 138 قطعة سلاح ناري بحوزة 109متهمين، وذلك على النحو التالي:

9 بنادق آلية.

بندقية رصاص.

19 بندقية خرطوش.

6 طبنجات.

103 فرد محلى.

684 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

212 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 83 ألفا و297 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

364 حكم جناية.

26 ألفا و316 حكم حبس جزئى.

4 آلاف و315 حكم حبس مستأنف.

40 ألفا و662 حكم غرامة.

11 ألفا و640 مخالفة.

ضبط تشكيل عصابي و192 قضية مخدرات

في مجال ضبط التشكيلات العصابية:

تم ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين، ارتكبوا 7 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 192 قضيةـ بإجمالي 199 متهما ضُبط خلالها الآتي:

31 كيلو و230 جراما من مخدر الهيروين.

17 كيلو و377 جراما من مخدر البانجو.

14 كيلو و792 جراما من مخدر الحشيش.

3 كيلو و592 جراما من مخدر الشابو.

كيلو و515 جراما من مخدر الهيدرو.

911 جراما من مخدر البودر.

230 جراما من مخدر الفودو.

214 جراما من مخدر الآيس.

125 جراما من مخدر الإستروكس.

1509 أقراص مخدرة.

ضبط هاربين ومخالفات مرورية

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: تم ضبط 42 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: تم ضبط 21 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: تم ضبط 554 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: تم ضبط 25 ألفا و45 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: تم فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية عينة 14 شخصا منهم.

ضبط 7998 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 7 آلاف و998 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

2430 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

123 مخالفة السير بدون تراخيص.

20 مخالفة موقف عشوائي.

21 مخالفة شروط التراخيص.

ضبط 7338 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

في إطار مواجهة فيروس كورونا، وضبط المخالفين للإجراءات الاحترازية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى: