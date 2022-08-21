الداخلية: استخراج 10469 بطاقة رقم قومي من خلال قوافل المحافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجيستيا، لتقديم الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، المنوفية، الغربية، القليوبية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، دمياط، الأقصر، والمنيا»، حيث أسفرت جهود تلك القوافل عن استخراج 10469 بطاقة رقم قومي و32840 مصدرا مميكنا.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، إضافة إلى إيفاد قافلة جديدة لمحافظة بني سويف اعتبارا من يوم 20/8/2022، كما جرى إيفاد مأموريات لـ5 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

أرقام الخدمات

كما واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن وجودهم على أرقام المركز المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 للطلبات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية، وجرة تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين.

وجرى إيفاد مأموريات «فنية – قانونية» لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض «الجهات الحكومية - النوادي الرياضية»، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، إضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بمنافذ المواقع الجغرافية المخصصة لكبار السن وذوي الهمم والحالات الإنسانية، لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة.