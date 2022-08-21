ارتفاع الطلب على البطاطس المصرية عالميًا.. الصادرات زادت 60% في 3 شهور

سجل إجمالي قيمة صادرات سلعة البطاطس المصرية، نموًا ملحوظًا في الربع الرابع 2021/2022، بنمو نسبته 60% على أساس ربع سنوي.

وكشف تقرير البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن إجمالي قيمة صادرات البطاطس بلغ نحو 111.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، مقارنة مع 69.6 مليون دولار في الربع السابق من نفس العام.

13.2% نموًا مقارنة مع الربع الثالث 2020/2021.

فيما سجل إجمالي قيمة صادرات البطاطس نموًا نسبته 13.2% في الربع الرابع من العام 2021/2022، مقارنة مع 98.4 مليون دولار إجمالي قيمة صادرات البطاطس في الربع الثالث من العام 2020/2021، ومقارنة مع إجمالي قيمة صادرات البطاطس المصرية في الربع الأول من العام 2021/2022، البالغ 99.6 مليون دولار، تكون نسبة النمو 14.8%.

تراجع صادرات البطاطس 11%

فيما سجل إجمالي قيمة صادرات البطاطس المصرية، تراجع نسبته 11% مقارنة مع إجمالي قيمة صادرات البطاطس المصرية في الربع الرابع من العام 2019/2020، البالغ 125.3 مليون دولار.

وبالنظر على إجمالي قيمة صادرات البطاطس المصرية على مدار السنوات المالية السابقة، يتضح أن في العام المالي 2021/2022 بلغ ما قيمته 393.2 مليون دولار، وفي العام 2019/2020 بلغ 364.7 مليون دولار، وفي العام المالي 2018/2019 فقد سجل 271.2 مليون دولار، فيما سجل في العام المالي 2017/2018 ما قيمته 198 مليون دولار، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات في 2016/2017 ما قيمته 202.9 مليون دولار.