الزراعة: صادرات مصر من البطاطس تحقق رقماً قياسياً لأول مرة

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 22 يونيو 2022 حيث بلغت حوالي 3 مليون و759 ألف و431 طن من المنتجات الزراعية.

صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة

وأشار التقرير الى أن صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخها حيث تتجاوزت 816 الف طن منذ يناير وحتى الأن إلى اسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأسيوية بزيارة قدرها 200 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

تصدير 1.5 مليون طن من الموالح

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و540 ألف 598 طن، إضافة إلى تصدير 185 ألف و306 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 74 ألف و944 طن، في حين احتلت الفاصوليا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 74 ألف و 409 طن.

صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس

واحتلت صادرات مصر من البطاطا المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 39 الف و441 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالي 31 الف و778 طن، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 الف و 425 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 18 الف و 921 طن.

الجوافة تحتل المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية

وحصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 6927 طن، وحصل البطيخ على المركز الحادى عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 6456 طن.