سفير قبرص عن قمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ: مؤتمر دولي ناجح جدا

قال هومير مافروماتيس سفير دولة قبرص بالقاهرة، إنه خلال الـ9 سنوات الأخيرة عقدت اجتماعات بين مصر وقبرص واليونان، منوهًا إلى أن الاجتماع الأخير كان بأثينا، والمقبل سيكون بالقاهرة أثناء قمة المناخ COP 27، متوقعًا أن يكون مؤتمر المناخ المقبل بمدينة شرم الشيخ دوليًا ناجحًا جدًا.

وأضاف أنه نظرًا للتقارب الشديد في المسافة بين مصر وقبرص، توجد علاقات قوية بين البلدين، متابعًا: «نحن محظوظون بوجودنا على شاطئ البحر المتوسط»، مضيفًا في حوار ببرنامج «جسور» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن قبرص تقع بالجزء الشرقي من البحر المتوسط، ويعود تاريخها لقرون كثيرة، لافتًا إلى وجود حقائق تؤكد وجود علاقات بين الفراعنة وملوك قبرص، منوهًا أنه جرى تطوير العلاقات على مر العصور.

العلاقات المصرية القبرصية تعود لعصر الفراعنة

وتابع سفير دولة قبرص بالقاهرة: «يمكن من خلال مشاهدة منزلي التعرف على أوجه التشابه بين الحضارتين المصرية والقبرصية»، لافتًا إلى أنه من عصور الفراعنة والرومان هناك علاقات حضارية، مشيرًا إلى أن كليوباترا كانت ملكة مصر وقبرص أيضًا، حيث أن مصر وقبرص كانوا تحت الحكم البطلمي، منوهًا إلى أن خلال أوقات كثيرة من التاريخ كان لدى مصر وقبرص حكام وتاريخ مشترك.

الزعيمان جمال عبد الناصر ومكاريوس فخر لبلادهما

وأشار مافروماتيس، إلى أن العلاقات استمرت قوية بالعصور الحديثة، وهناك صداقة بين الرئيسين جمال عبد الناصر ومكاريوس، واصفًا الزعيمين بأنهما «فخرًا لبلادهم».