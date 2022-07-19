«العناني» يودع سفير قبرص قبل انتهاء عمله بالقاهرة: سأعود لمصر «سائحا»

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، سفير دولة قبرص بالقاهرة، هومر مارفو ماتياس، في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والذي حرص على مقابلته لتوديعه قبيل انتهاء فترة توليه مهام منصبه كسفير لبلاده في القاهرة.

حضر الاجتماع، الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ووزير مفوض داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، والسيد Constantinos Christofides نائب السفير.

تعاون مثمر وفعال

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالسفير القبرصي، مؤكدا العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين في العديد من المجالات، خاصة في مجال السياحة والآثار، كما أعرب عن تقديره لما شهدته الفترة السابقة من تعاون مثمر وفعال بين الوزارة والسفارة.

تنشيط حركة السياحة

من جانبه، أشاد السفير بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتنشيط حركة السياحة الوافدة والحفاظ على تراث مصر الأثري، كما وجّه الشكر إلى الوزير لحرص الوزارة على دعوته للمشاركة في الأحداث والفعاليات السياحية والأثرية التي تنظمها الوزارة، والزيارات العديدة التي نظمتها الوزارة للتعرف على المقومات السياحية والأثرية للعديد من المدن والمحافظات السياحية المصرية، والتي حرص على التواجد فيها مع مجموعة من أصدقاء الوزارة من سفراء دول العالم، ما أتاح لهم الفرصة للتعرف بصورة أكبر على الحضارة المصرية العريقة والأماكن السياحية والأثرية والاستمتاع بالمقومات السياحية المتميزة والمتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

وأعرب السفير عن عشقه لمصر، مؤكدا أنّه سيعود مرة أخرى لزيارة مصر رفقة عائلته، لكن كـ«سائح»، وذلك بعد انتهاء فترة منصبه كسفير لبلاده بها، لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمصر والتي سيفتقدها بعد عودته لبلاده.

وحرص السفير القبرصي، على ارتداء الدبوس الخاص بلوجو مصر أثناء لقائه بالوزير، والتي كانت الوزارة قد أهدته للسفراء من أصدقائها.

وفي العام 2021، جرى توقيع بروتوكول تعاون في مجال سياحة البواخر بين مصر وقبرص واليونان، وفي عام 2017 جرى توقيع اتفاقية ثنائية بين مصر وقبرص في مجال حماية الممتلكات الثقافية وتحريم الإتجار غير المشروع فيها واستيرادها.