شرم الشيخ تستعد لقمة المناخ بإنشاء مركز رصد أمني على 3 آلاف متر (صور)

خلية نحل لا تهدأ في مدينة شرم الشيخ للانتهاء من تنفيذ المشروعات التي تقام خلال الفترة الحالية، استعدادا لقمة المناخ المقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، إنه أجرى جولة تفقدية استمرت لساعتين في مدينة شرم الشيخ لمتابعة نسب تنفيذ أعمال المشروعات ومنها مركز الرصد الأمني، مشيدا بسرعة التنفيذ.

أعمال الخرسانة

وأكد اللواء خالد فودة، في تصريحات خاصة، انتهاء أعمال الخرسانة لمركز الرصد الأمني بمدينة شرم الشيخ بنسبة تنفيذ 65%، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الأعمال بنهاية الشهر المقبل، تمهيدا للافتتاح والتشغيل في أكتوبر قبل انطلاق قمة المناخ.

وأوضح المحافظ، أن المركز مقام على مساحة 3000 متر مربع، ومخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة، خاصة تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل، والطريقين الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وهو المركز الأول من نوعه على مستوى الجمهورية.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال الطرق، وكذلك أعمال اللاند سكيب والتجميل والإضاءة قبل افتتاح المركز.

تطوير شارع السلام

كما أكد محافظ جنوب سيناء، أن الجولة شملت تطوير طريق السلام وميدان ساحة العلم والممشى السياحي، إضافة إلى الحديقة الذكية، مشيرا إلى أن طريق السلام يشهد أعمال توسعة للطريق بواقع 3 و 5 حارات مرورية، ومسار للدراجات، وممشى، وأعمال تجميل وإنارة، ومساحات خضراء، وأحواض زهور، كما تتضمن الأعمال الممشى السياحي بطول 6 كم.

وأضاف أن الممشى يتكون من 82 محلا تجاريا، و66 كشك بيع، ومسار للدراجات، وممشى بعرض من 5 إلى 10 أمتار، وأحواض نباتات ظل، إلى جانب المنطقة الترفيهية التي تشمل شلال مياه، ومسرح مدرج، ومطعم بانوراما، ومنطقة ألعاب أطفال، ومحال خدمية.