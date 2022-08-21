انتشال 3 جثث من أسفل ركام قطارة الإمام علي في كربلاء

ارتفع عدد الجثث التي انتُشلت من تحت ركام قطارة الإمام علي في كربلاء إلى 3، بعد انتشال واحدة صباح اليوم، وفق ما ذكره موقع قناة «العربية» الإخبارية في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

انهيارات ترابية

وتعرضت قطارة الإمام علي، وهي ينبوع مياه، إلى انهيارات ترابية، أدت إلى سقوط عدد من الأشخاص الموجودين في المكان، أمس، وأعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، وجود أحياء أسفل الانهيارات الترابية.

الدفاع المدني يواصل عمليات الإنقاذ

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، أنّ عددا كبيرا من فرق الإنقاذ، اتجه من المحافظات العراقية المختلفة إلى كربلاء، للمشاركة في عمليات الإنقاذ، لافتة إلى وجود أحياء تحت الركام يتم التواصل معهم عبر الفتحات الموجودة أسفل الأعمدة الأسمنتية.