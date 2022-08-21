فرق عراقية تتجه إلى كربلاء لإنقاذ المحاصرين في قطارة الإمام علي

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، وصول فرق إنقاذ من مختلف المحافظات إلى كربلاء، لإنقاذ المحاصرين تحت ركام «قطارة الإمام علي» - ينبوع في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء - بعد انهيارات ترابية، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

إنقاذ طفل من تحت الركام

وكانت وكالة الأنباء العراقية «واع»، نقلت عن مديرية الدفاع المدني، قولها إنّ فرقها أنقذت حتى الآن شخصين من المحتجزين، بينهما «طفل» بصحة جيدة من تحت ركام قطارة الإمام علي.

وقال مدير المديرية، العميد طاهر الزبيدي، إنّ انهيارا كبيرا وقع في مزار قطارة الإمام علي غرب كربلاء، أمس، كما أنّ هناك عدد من الزوار ما زالوا تحت الأنقاض بعضهم أحياء، لافتا إلى أنّهم يتواصلون معهم أولا بأول لمعرفة وضعهم الصحي.

استمرار عمليات الإنقاذ

وأضاف «الزبيدي»، أنّ فرق الدفاع المدني ما زالت مستمرة في إنقاذ الزوار الذين ما زالوا تحت الأنقاض، مشيرا إلى أنّهم يحاولون الوصول إليهم عبر فتحات صغيرة في الكتل الأسمنتية الكبيرة المنهارة، كما أنّ عمليات الإنقاذ ما زالت يدوية، خاصة في ظل عدم قدرة الآليات الكبيرة على الوصول إلى مكان الحادث.