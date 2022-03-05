اندلاع حريق غابات بكوريا وحالات اختناق جراء عاصفة في كربلاء (صور)

شهدت عدد من الدول حول العالمية خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث منها حريق الغابات الذي دمر عشرات المنازل وأجبر الآلاف على الإخلاء في بلدة أولجين بإقليم كيونج سانج الشمالي بكوريا الجنوبية، كما شهد العراق عاصفة ترابية قوية تسببت بانعدام الرؤية وتسجيل العديد من الحوادث فيما تسبب العاصفة في وقوع 228 حالة اختناق بمحافظة كربلاء.

ودمرت حرائق الغابات في «أولجين» بإقليم «كيونج سانج» الشمالي أمس الجمعة عشرات المنازل وأجبرت الآلاف على الإخلاء، ودمرت الحرائق ما لا يقل عن 50 منزلا وتمّ إخلاء 4 آلاف شخص في البلدة ونحو 1000 شخص في مدينة سامتشوك.

3300 هكتار من الغابات تحت تأثير الحرائق

وقالت السلطات الكورية الجنوبية إنَّ نحو 3300 هكتار من الغابات «4600 ملعب كرة قدم» كانت تحت تأثير الحرائق، فيما قدرت السلطات الكورية الجنوبية الأضرار الناجمة عن الحرائق بحوالي 20.9 مليار وون «17.2 مليون دولار أمريكي»، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأصدرَت خدمة الغابات الكورية ووكالة الإطفاء الوطنية إنذار الطوارئ، وأرسلت 30 طائرة هليكوبتر و230 عربة إطفاء و1100 من رجال الإطفاء لإخماد الحرائق.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون إنَّ رجال الإطفاء يواجهون صعوبات في احتواء الحرائق بسبب الرياح العاتية التي تزيد سرعتها عن 25 مترًا في الثانية والطقس الجاف.

وفي العراق، أعلنت محافظة كربلاء الواقعة في منطقة الفرات الأوسط وقوع 228 حالة اختناق جراء عاصفة ترابية ضربت المنطقة مؤخرًا.

وكانت «كربلاء» ومحافظات عراقية أخرى، تعرضت أمس الأول الخميس، لعاصفة ترابية قوية تسببت بانعدام الرؤية وتسجيل العديد من الحوادث وحالات الاختناق.

إحباط تهريب 342.2 كيلوجرام من «القات» جنوب غربي السعودية

وفي السعودية، أعلنت وزارة الداخلية إحباط محاولة تهريب 342.2 كيلوجرام من القات المخدر كان بحوزة مواطنين اثنين في منطقة جازان الواقعة جنوب غربي البلاد.

وألقت السلطات السعودية القبض على 3 مواطنين في «منطقة تبوك» الواقعة في شمال غربي البلاد بتهمة نشر إعلانات وهمية احتيالية لبيع ‏السيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الجناة الثلاثة جمعوا أكثر من 3 ملايين ريال سعودي «799610 دولارات» من إعلاناتهم الوهمية.

وفي الأردن، أعلن الجيش مقتل مهرب كان يحاول التسلل من سوريا نحو الأراضي الأردنية، كما أسفرت الاشتباكات إلى تدمير إحدى الآليات وفرار الآخرين إلى العمق السوري.

وفي وسط العاصمة العراقية «بغداد» تمكّن جهاز «الأمن الوطني» العراقي من اعتقال اثنين من أبرز تجار المخدرات في البلاد وأسفرت العملية عن ضبط 100 كيلوجرام من المادة المخدرة «كريستال».

وفي المغرب، أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب اعتقال مواطن بلجيكي من أصل مغربي يشتبه بتورطه في الإعداد لمخططات إرهابية وشيكة في المغرب.

«المحكمة العليا» الأمريكية تعيد عقوبة الإعدام بحق «جوهر تسارناييف»

وفي الولايات المتحدة، أعادت «المحكمة العليا» الأمريكية، أمس الجمعة العمل بعقوبة الإعدام بحق أحد منفذي تفجير ماراثون بوسطن عام 2013. ونقضت المحكمة العليا، بأغلبية 6 قضاة من أصل 9 جميعهم محافظون حكم سابق بحق جوهر تسارناييف.