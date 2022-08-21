بعد قرار «المركزي».. اعرف أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري

يظل المواطنون، يبحثون عن الشهادات الادخارية في البنوك، وأسعار الفائدة على هذه الشهادات، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، التي قررت فيه تثبيت أسعار الفائدة، وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل العائد على شهادات البنك الأهلي، بعد اجتماع البنك المركزي المصري الخميس الماضي.

تفاصيل العائد على شهادات البنك الأهلي

1- الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد على الشهادة 14%.

- عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

2- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير من البنك الأهلي المصري:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- سعر العائد على الشهادة: 11.5%.

- عائد متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري «Bid Corridor» بزيادة «0.25%»، يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

3- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري من البنك الأهلي المصري:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- سعر العائد على الشهادة: 12.25%.

- عائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.