يصل حتى 50 مليون جنيه.. شروط الحصول على قرض «الطاقة الشمسية» من البنك الأهلي

أصبحت مشروعات الطاقة الشمسية محورًا هامًا، لدى العديد من الدول مع تراجع حجم الوقود التقليدي مثل البترول أو الغاز الطبيعي باعتبار الطاقة الجديدة والمتجددة، أو ما يطلق عليها «الطاقة النظيفة» وتعتبر أحد أهم مصادر الطاقة التي أصبحت مقصد ليس في العالم الخارجي فحسب بل أصبحت أهم المقاصد في مصر.

قروض جديدة لمشروعات الطاقة الشمسية

وتدعم الحكومة المصرية عبر البنوك الوطنية مشروعات الجديدة الطاقة الشمسية، إذ يقدم البنك الأهلي المصري تسهيلات لأصحاب المشروعات الجديدة من الطاقة الشمسية يبدأ من 250 ألف جنيه، ويصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه سواء لتمويل المشروعات الجديدة أو القائمة.

وأكد البنك الأهلي المصري عبر موقعه الرسمي طرق الحصول على تمويلات وقروض وتتوقف قيمة التمويلات أو التسهيلات الممنوحة على حجم الشركة ورأسمالها محدداً.

250 ألف جنيه قرضاً للشركات الأقل حجماً أو التي يصل رأسمالها إلى 50 مليون جنيه بالنسبة للشركات القائمة.

أما الشركات الجديدة يجب أن يبدأ رأسمالها من 50 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه.

أسعار الفائدة لقروض المشروعات الصغيرة

وحدد «البنك الأهلي»، أسعار الفائدة لقروض المشروعات الصغيرة بنحو 5% للشركات التي تصل حجم مبيعاتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه.

أما التمويلات المطلوبة لقروض الطاقة الشمسية للمشروعات المتوسطة أوضح «البنك الأهلي»، أن الشركات التي تبدأ إيراداتها من 50 مليون جنيه وحتى 200 مليون جنيه سنوياً للشركات القائمة، بينما الشركات الجديدة تبدأ من 3 مليون جنيه مصري إلى أقل من 5 مليون جنيه مصري بينما تصل أسعار الفائدة على القرض 8%.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

وأشار «البنك الأهلي»، إلى أن أبرز المستندات المطلوبة للحصول على التمويل سواء للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- مستخرج حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

- تقديم شهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب.

- إيصال مرافق حديث لمقر النشاط وعقد تأسيس الشركة

- سند ملكية او عقد إيجار علي ان تستكمل بقية المستندات وفقا لطبيعة المشروع .