أعلى من حسابات التوفير.. كم سعر الفائدة على وديعة البنك الأهلي؟

تعتبر الودائع البنكية من أكثر الطرق أمنا لحفظ الأموال لفترة من الوقت، ومن أكثر الطرق التي يمكن للمواطنين الاتجاه إليها للاستثمار من خلالها، وهو ما جعل البنك الأهلي المصري يعلن عن مميزات الوديعة الخاصة به التي تصل مدتها إلى 7 سنوات.

مميزات وتفاصيل الوديعة

وأشار البنك الأهلي عبر موقعة الإلكتروني إلى أن الوديعة لها حد أدنى 1000 جنيه لفتحها، وتتراوح مدتها من عام وحتى 7 سنوات على حسب رغبة العملاء، كما يتم صرف العائد الخاص بها عن طريق عدة طرق يحدد الشخص الأفضل له منهم وهم (شهري - ربع سنوي - نصف سنوي – سنوي)، أما بالنسبة للعائد فيتراوح من 4.60% و4.75%، وأتاح البنك إمكانية استرداده قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط.

الاقتراض بضمان الوديعة

وأوضح البنك الأهلي أنه من الممكن الاقتراض بضمان الوديعة حسب القواعد المعمول بها، وتتشابه الوديعة بشكل كبير مع حساب التوفير، حيث يعد حساب الوديعة لأجل أداة استثمار للمستهلكين وتُعرف حسابات الودائع لأجل، المعروفة أيضًا باسم شهادات الإيداع وبمعدل عائد أعلى من حسابات التوفير التقليدية، ولكن يجب أن تبقى الأموال في الحساب لفترة زمنية محددة وفي البلدان الأخرى، تتميز حسابات الودائع لأجل بأسماء بديلة مثل الودائع لأجل والحسابات لأجل محدد وسندات الادخار.

وتمكن الوديعة الشخص المودع من قدرته على كسب المزيد من الأموال التي قام بإيداعها بمرور الوقت من خلال الفائدة التي يحصل عليها بشكل دوري، وتقدم بعض الحسابات فائدة قليلة أو معدومة بينما تتضمن حسابات أخرى معدلات أعلى.