ارتفاع ضحايا حرائق شرق الجزائر إلى 226 شخصا

ارتفع عدد ضحايا الحرائق شرق الجزائر، التي اجتاحت البلاد الفترة الأخيرة، إلى 226 شخصا بين قتلى ومصابين.

وأوضحت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان، أن الضحايا بواقع 43 قتيلا و183 مصابا.

وأكدت الحماية المدنية فى الجزائر، إخماد أغلب حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد خلال الأيام الأخيرة، فيما أكد خبير احتراق أكثر من 10 الآلاف من الأمتار في حديقة القالة الوطنية الفريدة.

إخماد 51 حريقا في 17 ولاية

أوضحت الحماية المدنية الجزائرية، أنها تدخلت خلال آخر 48 ساعة، من أجل إخماد 51 حريقا من الغطاء النباتي في 17 ولاية، مضيفة أنها تواصل العمل على إخماد حريق في ولاية تلمسان غرب البلاد، وذلك فى بيان نشرته على صفحتها على موقع «فيسبوك».

ويتأثر شمال الجزائر كل صيف بحرائق الغابات، وهي ظاهرة تتفاقم من عام لآخر، بتأثير تغير المناخ، ما يؤدي إلى تزايد الجفاف وموجات الحر.